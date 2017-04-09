林鄭月娥9日赴京 接受大陸國務院任命

香港候任行政長官（特首）林鄭月娥今天下午將前往北京，接受中國大陸國務院總理李克強頒發「國務院令」，任命她為香港特別行政區第5任行政長官。

中國大陸央視網今天報導，林鄭月娥3月26日當選香港第5任行政長官。李克強3月31日簽署國務院第678號令，任命林鄭月娥為香港第5任行政長官，於7月1日就職。林鄭月娥將成為香港歷史上首位女特首。

林鄭月娥3月26日當選特首後曾說，修補社會因建制和泛民多年對壘所呈現的撕裂是首要工作。她日前接受香港媒體訪問時表示，已與心儀的泛民人士會晤，期望個別泛民政黨不要阻撓黨員參加她的執政團隊。

外界認為，起用泛民人士顯然是林鄭月娥修補撕裂的手段之一。不過，泛民最大黨派香港民主黨日前表示，在特首沒有普選前，民主黨成員不會加入執政團隊。1060409

(中央社)