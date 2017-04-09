李明哲妻10日赴北京 NGO機場打氣

我要評比

前民進黨黨工李明哲遭中國大陸國安單位拘留調查，李明哲妻子李凈瑜10日將搭乘長榮航空，直飛北京尋夫。台灣人權促進會明天將在桃園機場召開記者會，為李凈瑜加油打氣及送行。

台灣人權促進會今天指出，李明哲被中國關押第23天，中國官方仍無任何正式回應。李凈瑜將於10日下午1時，搭乘長榮航空BR2762航班，直飛北京。

台灣人權促進會說，在海基會的陪同下，李凈瑜希望可以見到國台辦、海協會等相關人員，請他們說明案情，及最重要的、希望能親眼見到她先生李明哲，確保他安全無虞。

台灣人權促進會指出，10日上午11時20分，在李凈瑜報到確認是否能登機之後，台灣的NGO團體將召開記者會，為李凈瑜加油打氣及送行。1060409

(中央社)