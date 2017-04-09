黨團辦黨魁政見會 廖國棟盼洪秀柱參加

國民黨立法院黨團總召廖國棟今天說，明天黨團所舉辦的黨主席擬參選人政見發表座談會，仍希望黨主席洪秀柱能來參加，因為這場的目標是為了黨的整體利益做考量，無任何針對性。

國民黨立法院黨團10日下午將在台大校友會館舉辦國民黨主席擬參選人政見發表座談會，目前除洪秀柱外，其餘的包括前副總統吳敦義、國民黨副主席郝龍斌、前國民黨副主席詹啟賢、前立法委員潘維剛與韓國瑜等擬參選人，皆確認會參加。

對於洪秀柱仍表明不參加，是否還會繼續邀約，廖國棟今天在接受訪問時表示，邀就已經邀了，現在就是等，還是希望洪秀柱能來參加，因為這場座談會的目標是為了黨的整體利益做考量，無任何針對性，希望大家都能來參加。

廖國棟也說，3月初黨團大會做出要舉辦政見發表座談會的決議時，當時國民黨秘書長莫天虎在現場，莫天虎對此表示尊重，但也說不一定每個人都會來；而這段時間他三度赴國民黨中央，談座談會舉辦的進度與邀請洪秀柱。

洪秀柱表態不參加黨團所舉辦的座談會，恐讓外界解讀黨中央與黨團仍有不和諧的狀況，對此，廖國棟說，來不來是洪秀柱個人的決定，不能說這就是因為黨中央與黨團不和諧，他們跟黨中央哪裡不順？這些都是大家的揣測，他時常去找莫天虎聊天，雙方釋放訊息都是很暢通的。1060409

(中央社)