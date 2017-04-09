百無禁忌抬棺開放試躺 民眾挑戰蓋棺8秒盼改運
我是豐原人臉書社團今日在豐原區愛買停車場舉辦生活市集活動，現場設置「入棺」體驗區，開放免費試躺「改運」，也象徵「升官發財」 ，並舉辦穿壽衣比賽，豐陽國中棒球隊球員也躍躍欲試，3人揪團壯膽。但不少逛市集民眾怕沾惹晦氣，只敢遠觀不敢接近。
上午豐原氣溫逼近30度，30歲陳男與40歲陳婦互下戰帖，挑戰穿7層壽衣，兩人不約而同抱怨「人過世了，為什麼要穿這麼多衣服？」陳男率先著裝完畢，他俐落爬進棺材，由禮儀社人員蓋上棺蓋，在漆黑棺木中「人生走馬燈」跑 8秒，獲贈紅包及改運符。
陳男出棺後說，裡面黑漆漆都看不見，其實有點恐怖，倒數8秒，開棺蓋那一刻，看到光線從棺縫透進來，有重生感覺。不少逛市集民眾只敢遠觀不敢接近，有人覺得會沾惹晦氣，也有人說，躺進棺材被家人知道，一定被罵「活得不耐煩」。
20歲修平科大學生張明宇也入棺體驗，他曾歷經生死交關瞬間，出棺後說「更珍惜生命」。張明宇回想，一年多前騎機車環島，曾在台東往屏東路段，差點被砂石車撞到，去年阿公過世更讓他珍惜自己的家人。
聖安生命禮儀公司 執行長劉韋俊 說，無禁忌的人生才會帶來快樂，而體驗入棺也能體會珍惜生命、反思人生；他還說，許多人對棺材有負面印象，但習俗是棺代表官、材為財，見了能改運，躺了更有升官發財之意。
「躺棺改運只是噱頭！」民俗專家蔡滕表示，這種法術在香港較常見，通常都會有法師在旁指導，貿然躺棺可能會招惹穢氣、撞邪沖煞，運勢低、八字輕的人不要輕易嘗試！
(中時)
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