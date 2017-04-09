前瞻計畫明辦公聽會 新北：就算名次內定 也全力以赴

新北市在「前瞻基礎建設計畫」只被核定捷運三鶯線、淡海輕軌及安坑輕軌，多次向中央表達不滿，立法院明日起則將進行6場「前瞻基礎建設特別條例公聽會」。對此，新北市府發言人張其強今表示，新北市只收到4場邀請，包括爭議最大的軌道建設，而另2場綠能及水環境建設，新北市也正爭取參與，不論是否能順利入場，都會爭取說明機會，「雖名次可能已經內定，新北市仍會全力以赴」。

張其強表示，新北市只被核定捷運三鶯線、淡海輕軌及安坑輕軌，這3項計畫都已施工，連已通過中央可行性評估的萬大樹林線、汐止民生線及環狀線第二階段都沒納入，因此整個前瞻基礎建設計畫對新北市而言，「根本1件都沒有，預算分配是0」，再批中央明顯是政治考量、拋棄專業。

張其強也說，本次前瞻計畫中，包括水環境、數位及城鄉建設等，有大部分金額列為競爭性預算，意即將由各縣市依項目，提出計畫爭取。雖明日首場及第二場的綠能及水資源議題，新北市雖未受邀，但仍會做好準備，每場都會由局長出席；而最後一場綜合議題，也不排除由副市長出席。

「就像參加考試一樣，總要讓我們知道考什麼。」張其強強調，中央應有更明確的審核項目與評斷標準，不僅要說清楚考題配置，更重要的是，大家標準要一樣，資訊也要公開透明。

(中時)