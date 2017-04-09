1槍不敵6手 男搶匪卡彈遭壓制

警方獲報到場將周男逮捕。（譚宇哲翻攝）

蔡姓老闆遭搶的包包中裝有102萬元現金。（譚宇哲翻攝）

新北市五股區56歲周姓男子疑因不滿10年前遭蔡姓工廠老闆積欠工資，7日清晨騎車至三重光復路二段的廢鐵回收廠埋伏。見蔡男開車返抵，持預藏手槍上前開槍恐嚇，搶走裝有百萬現金的包包，員工見狀上前幫忙，周男欲再開槍卻卡彈，反被蔡男和2名員工合力壓制，而後被趕來的警方當場逮捕，訊後依殺人未遂、槍砲、強盜、竊盜罪嫌將周男送辦。

警方調查，周男平時以開車為生，有多項前科，6日他到八里龍米路竊取一塊機車車牌，將車牌用鐵絲綁在自己的機車上，隔日上午7時許他騎著偽裝機車前往三重光復路二段的廢鐵回收廠，等待57歲的蔡姓老闆返抵。

蔡男不久後開車返抵廢鐵回收場，周男趁蔡男下車走向後車廂拿包包之際，持槍上前抵住蔡男腰際，伸手欲搶包包，蔡男雖受驚但極力反抗，大喊：「你要幹甚麼？搶劫啊！」掙脫欲逃，周男見狀朝蔡男開槍恐嚇，蔡男嚇得跌倒在地，周嫌趁機上前搶走包包。

劉姓拖車司機及蔡男姪子見狀奔出幫忙，3人不顧周男持槍，轉而圍堵周男逼其歸還包包，周男朝3人開槍卻卡彈，轉身想逃，反被追上前的蔡男絆倒，蔡男姪子見狀也上前奪槍，3人合力將周男壓制在地，交由警方處理。

遭搶的蔡姓老闆心有餘悸，向警方表示，根本不認識周男，若不是卡彈，恐將死在周男手上。因昨日剛回收貨款，身上才恰巧擺放較多現金、支票及公司章，當天才剛到公司，與劉姓員工討論今日行程，沒想到停好車就遭人持槍行搶。

周男向警方供稱，10多年前他曾在該回收廠工作，遭蔡男積欠2萬元工資，才會持槍討錢，但蔡男表示自己根本不認識周男，慶幸對方槍枝卡彈，否則自己小命不保，警方訊後依殺人未遂、槍砲、強盜、竊盜罪嫌將周男移送法辦。

(中時)