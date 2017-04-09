西恩潘落井下石 酸巴農闖蕩好萊塢沒紅
白宮首席策士巴農（Steve Bannon）這個星期顯然不太好過，被踢出國家安全會議（National Security Council）後，現在又成了好萊塢出名大炮西恩潘（Sean Penn）的攻擊箭靶。
紐約「每日新聞」（Daily News）與「哈芬登郵報」（The Huffington Post）報導，曾拍過「神秘河流」（Mystic River）等片的影帝西恩潘對「Death and Taxes」網站表示，超過25年前曾和巴農共事，當時的巴農「渾身帶刺」又「趾高氣揚」。
「那時的巴農就像現在一樣，就是1個渾身帶刺、想在好萊塢幹出一番事業卻幹不成的人。他後來整個大暴走，變得自戀到讓人討厭，而且還很反傳統。但其實他內心深處，不過是個狡猾可惡、趾高氣揚又討厭人的小混混。」
1991年西恩潘初執導演筒拍攝「兄弟情仇」（The Indian Runner）時，巴農擔任執行製作。
西恩潘不是好萊塢唯一批評巴農的人，喬治克隆尼（George Clooney）也在法國新聞頻道Canal+表示：「巴農是個失敗的編劇和導演。」
西恩潘砲火猛烈，讓不少網友大聲叫好。Skip說：「他現在飾演的電影角色，是美國總統醉醺醺的顧問，住在白宮的辦公室。好好扮演這個角色！！」
Ros Chappel說：「把巴農送去好萊塢，傷害會比他現在在做的少很多。」
lonepine則說：「巴農只是個渾身帶刺的人。他為這個國家擬定的計畫是摧毀...不是建設。」1060409
(中央社)
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