樂天瑪特重開難 停業2月將損失58億

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受中國大陸反韓情緒影響，大陸9成樂天瑪特停業，部分門市近日欲恢復開業，但情況不樂觀。韓媒報導，若停業持續2個月，樂天瑪特至少要損失2000億韓元（新台幣約58億元）。

美韓擬在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反飛彈系統）。由於中國大陸官方聲稱，此舉將影響中國大陸的戰略利益，激發了民間的「愛國主義」，陸續出現民眾抵制韓貨、拒絕前往南韓旅遊的「自發行為」。

韓聯社報導，據樂天方面7日統計資料，3月31日至4月6日，48家樂天瑪特限期停業1個月已到期。若要重新開業，需要接受中國大陸相關部門檢查。然而要全面恢復正常開業的機會似乎不大。

截至目前，中國大陸僅檢查了7家，並對其中6家再次下達了停業處分，要求繼續整頓至5月初。目前，河北樂天瑪特燕郊店是唯一一家被允許繼續營業的賣場。但商場目前仍在備貨、設施檢查，依然是「自行停業」狀態。

整體來說，目前中國大陸99家樂天瑪特中的87家處於關門狀態，其中被勒令停業的有74家，因樂天「內部原因」休業的有13家。1060409

(中央社)