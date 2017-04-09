樂天瑪特重開難 停業2月將損失58億
受中國大陸反韓情緒影響，大陸9成樂天瑪特停業，部分門市近日欲恢復開業，但情況不樂觀。韓媒報導，若停業持續2個月，樂天瑪特至少要損失2000億韓元（新台幣約58億元）。
美韓擬在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反飛彈系統）。由於中國大陸官方聲稱，此舉將影響中國大陸的戰略利益，激發了民間的「愛國主義」，陸續出現民眾抵制韓貨、拒絕前往南韓旅遊的「自發行為」。
韓聯社報導，據樂天方面7日統計資料，3月31日至4月6日，48家樂天瑪特限期停業1個月已到期。若要重新開業，需要接受中國大陸相關部門檢查。然而要全面恢復正常開業的機會似乎不大。
截至目前，中國大陸僅檢查了7家，並對其中6家再次下達了停業處分，要求繼續整頓至5月初。目前，河北樂天瑪特燕郊店是唯一一家被允許繼續營業的賣場。但商場目前仍在備貨、設施檢查，依然是「自行停業」狀態。
整體來說，目前中國大陸99家樂天瑪特中的87家處於關門狀態，其中被勒令停業的有74家，因樂天「內部原因」休業的有13家。1060409
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。