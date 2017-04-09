古代皇帝也會護航文 中研院從詔書揭密
古代皇帝原來也會護航文，而詔書的字裡行間還藏著皇帝各種煩惱，中研院發布官方科普媒體「研之有物」，用淺顯活潑的筆法，帶民眾認識艱澀難懂的研究。
培養高級研究人才，進行前端基礎研究，是中央研究院的使命與目標，但頂尖研究專業度高，論文艱深複雜，也使一般人對中研院感到陌生。為拉近與民眾的距離，中研院發布官方科普/社普網路媒體「研之有物（http://research.sinica.edu.tw/）」，透過淺顯活潑的筆法介紹中研院成果，讓外界知道「中研院在做什麼」。
中研院院長廖俊智表示，中研院有許多尖端科學研究成果，更是知名的漢學重鎮，透過科普媒體的成立，希望積極傳播科學知識，讓人認識中研院，各種珍貴的研究成果，中研院也不藏私，藉由新媒體的上線，讓更多人接觸中研院頂尖研究，也期待提升學子對於科學研究的興趣。
「研之有物」計畫主持人中研院資訊所研究員陳昇瑋表示，中研院有上千位研究人員，每天在研究室鑽研學問，這些研究員對推進世界科學與人文的進展有很大貢獻，然而一般人卻難以理解，因此希望「研之有物」成為中研院與社會大眾的橋梁，將學術化為親民簡易的報導。
「奉天承運，皇帝詔曰」開頭的皇帝詔書，對民眾來說不陌生，中研院歷史語言研究所團隊透過文章分享，從原本差點進入廢紙廠的資料中，整理出許多清朝時期公文書，發現詔書的字裡行間藏著皇帝各種煩惱，甚至還發現皇帝的各種護航文，而「皇帝的第一道與最後一道命令」展覽將為民眾揭開這些神秘面紗。
中研院表示，「研之有物」的選材將橫跨數理科學、生命科學、人文及社會科學三大領域，以淺顯活潑的筆法，配合數據圖表與插畫，將艱澀難懂的科學論文，轉化成一般人得以消化的文字，也會進研究室現場，揭開中研院的神秘面紗，關注在每項研究突破背後辛勤的研究人員。1060409
(中央社)
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