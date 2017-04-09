李來希：既不打藍也不打綠，只打那個討打的人

由前立委鄭龍水等泛藍人士組成的群英會9日舉辦「年金改革：假改革、真鬥爭」演講會，邀集全國公務人員協會理事長李來希（左）談年金改革。會前，李來希與群英會會長鄭龍水（右）相互握手致意。（劉宗龍攝）

由前立委鄭龍水等泛藍人士組成的群英會9日舉辦「年金改革：假改革、真鬥爭」演講會，邀集全國公務人員協會理事長李來希（見圖）談年金改革。會中，李來希表示，當初前總統馬英九推行年金改革時，給了他「反改革」的帽子，今日他還是反年金改革，但他強調「我既不打藍也不打綠，我只打那個討打的人」。（劉宗龍攝）

由前立委鄭龍水等泛藍人士組成的群英會9日舉辦「年金改革：假改革、真鬥爭」演講會，邀集全國公務人員協會理事長李來希（見圖）談年金改革。會中，李來希表示，當初前總統馬英九推行年金改革時，給了他「反改革」的帽子，今日他還是反年金改革，但他強調「我既不打藍也不打綠，我只打那個討打的人」。（劉宗龍攝）

由前立委鄭龍水等泛藍人士組成的群英會9日舉辦「年金改革：假改革、真鬥爭」演講會，邀集全國公務人員協會理事長李來希（右2）談年金改革。演講會後，群英會會長鄭龍水（右）致贈戰旗給李來希。（劉宗龍攝）

由前立委鄭龍水等泛藍人士組成的群英會9日舉辦「年金改革：假改革、真鬥爭」演講會，邀集全國公務人員協會理事長李來希談年金改革。會中，李來希表示，當初前總統馬英九推行年金改革時，給了他「反改革」的帽子，今日他還是反年金改革，但他強調「我既不打藍也不打綠，我只打那個討打的人」。演講會後，群英會會長鄭龍水致贈戰旗給李來希，幫李來希加油打氣。

(中時)