血友病不是血癌 綜藝大咖沈玉琳力挺
綜藝明男星沈玉琳今天上午在台北市大埕河濱自行車道力挺血友病患，他在「2017世界血友病日，勁風騎士逆轉人生」活動，與血友病患、家屬、醫護志工化身為「勁風騎士」，騎單車響應世界血友病日，向社會發聲，喚起大眾對血友病的正確認知。
這場「勁風騎士逆轉人生」活動除了台北場之外，台中的中國醫藥大學、台中榮總與彰化基督教醫院也有相?人員舉辦相同騎車宣導活動，向社會大眾發聲，呼籲國人破除對血友病的錯誤迷思，因為血友病不是血癌、更不會傳染。
台灣的「血友病之父」沈銘鏡教授表示，台灣近50年來對於血友病的治療大幅改善，甚至有人一整年都無症狀，目前患者就學大都沒有問題，但是求職可能還有進步空間，希望社會大眾正視血友病者的求職權益。
現場有一位26歲的吳姓血友病患共襄盛舉，他表示，在妥善治療下，現在外表與一般人沒什麼兩樣，不過，偶爾也有關節出血腫脹，有些國人也會誤解病患流血會喪命的莫名恐慌，所以宣導正確觀念很重要。
今天上午在台北、台中兩地舉行的「勁風騎士逆轉人生」的單車騎乘活動，主要是讓血友病者走出戶外，一起力挺血友病患，讓社會大眾看見血友病人展現健康活力。
(中時)
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