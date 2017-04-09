反同婚連署罷免黃國昌 洪秀柱籲大家幫忙

反對同婚修改民法的「北北基安定力量聯盟」訴求罷免時代力量立委黃國昌，國民黨主席洪秀柱今天呼籲大家推好幾把。洪秀柱說，中華民國的憲法就是一中憲法，黃不認同可以修憲。

洪秀柱上午召開參選國民黨主席記者會。她日前受訪提到黃國昌支持核食進口、毒品除罪化，黃國昌到法院提告。洪秀柱表示，對於黃國昌願意改變態度反對核食進口感到欣慰；黃國昌則在臉書PO文回酸，如果洪秀柱承諾不再造謠抹黑、宣布放棄一中原則，大家都會很欣慰。

媒體報導，反對同婚修改民法的「北北基安定力量聯盟」訴求罷免黃國昌。洪秀柱上午在參選記者會後受訪指出，她非常遺憾，黃國昌必須面對他自己的主張，要說清楚、講明白，不要讓外界有所誤會，更何況汐止正如火如荼進行罷免黃國昌的行動，他真的要非常嚴肅面對問題。

洪秀柱說，身為中華民國立法委員應該了解中華民國憲法內容是什麼，中華民國憲法就是一中憲法，一中就指的中華民國，「我們的主權及於中國大陸」，如果黃國昌不能認同，修憲權在他手上，為什麼不願意提出他的看法呢？

洪秀柱說，黃國昌有沒有這個能力做到他認為的方向，最重要的是，「他要不要去重新當個兵阿？」，要保衛中華民國，必須要好好受軍事訓練。此時，台下支持者附和，「去當兵、去當兵」。

媒體提問，黃國昌罷免行動連署差4000、5000份？洪秀柱呼籲大家趕快推好幾把。1060409

(中央社)