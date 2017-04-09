婦人採筍受困 聲聲救命找到人
63歲吳姓婦人8日一早7點和丈夫、友人前往嘉義縣番路鄉草山村山區竹林採摘「雲筍」，但婦人疑似走失，加上體力不支，困在竹林裡，丈夫和友人11點多返回約定地點，卻找不到人，馬上報警，中埔分局公田派出所立即轉報消防局，包括員警、義警和草山巡守隊、消防救難人員20多人立即入山搜救。
搜救人員沿著嘉131線1 2.5K處方向搜尋，打算走到斷崖再回程，但山區氣候不穩定，又有濃霧，搜救行動一度受阻，因擔心山區夜間氣溫驟降，婦人安危有疑慮，搜救人員漏夜搜救，約晚間10點左右，寂靜山間隱約傳來微弱「救命！救命！」聲，因求救位置沒有路，還是雜草叢生的陡坡竹林，草山村村長循沿著呼救聲，往竹林披荊斬棘開路，最後在濕滑陡峭崎嶇，雜草重生寸步難行的產業道路下方約200公尺處，找到意識清楚，僅些微失溫和右腿腫脹的吳姓婦人。
吳姓婦人說，因體力不支又口渴難耐，前往尋找水源，結果不慎扭傷腳踝無法行動，才會坐在溪邊待援，考量尋獲處救護車到不了，婦人又無法自行行走，最後搜救人員以人力輪流揹負方式，將婦人帶往產業道路，由救護車送往嘉義基督教醫院就醫。
(中時)
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