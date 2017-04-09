中市東協好聲音才藝競賽　載歌載舞熱鬧較勁

台中市長林佳龍並率與會貴賓以射水槍代表灑水祈福，為第2屆東協好聲音才藝競賽活動開幕。（陳淑芬攝）

第2屆東協好聲音才藝競賽在東協廣場登場，參賽隊伍載歌載舞。（陳淑芬攝）

中市東協廣場9日南洋風十足！勞工局舉辦第2屆東協好聲音才藝競賽活動，吸引移工、新住民報名參加，現場載歌載舞熱鬧滾滾。台中市長林佳龍致詞表示，東協廣場提供移工、新住民的服務越來越多元豐富，加上綠川整治工程將在年底完工，成為東協廣場的活動腹地。

台中市勞工局今天在東協廣場舉辦「第2屆移鳴驚人 東協好聲音才藝競賽暨移工免費義診活動」，勞工局、移民署及衛生局等單位在場設攤提供就業、外勞事務及戶政等諮詢服務，慈濟中區人醫會更提供義診服務，吸引民眾參觀。林佳龍率與會貴賓以射水槍代表灑水祈福，為活動開幕。

林佳龍表示，東協廣場3樓設置「國際移工生活照顧服務中心」、「東協廣場溝通互動平台」及「東協四國駐台辦事處巡迴服務中心」3大服務中心，成為移工、新住民友善的服務平台，未來將再推廣到全台。

林佳龍說，東協廣場外牆經全面清洗已改頭換面，內部有購物空間、附近有東協特色美食，加上綠川整治即將在年底完工，成為東協廣場更大的活動腹地，國際觀光客在距離台中火車站500公尺的範圍內就有東協廣場及綠川作為遊憩休閒處所，讓台中成為多元的友善城市。

(中時)