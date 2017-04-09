美航母打擊群赴朝鮮半島 遏阻北韓挑釁

南韓媒體今天報導，美國海軍卡爾文森號打擊群今天駛向朝鮮半島，除想要凸顯遏阻北韓挑釁決心外，也暗藏著封鎖中國大陸的戰略意圖。

南韓聯合新聞通訊社指出，北韓5日發射1枚液體燃料推進的飛毛腿飛彈（Scud ER missile），8日進而對美國飛彈轟炸敘利亞發表譴責聲明，因此美國決定派遣卡爾文森號打擊群駛往朝鮮半島因應。

南韓軍事專家認為，美國將隸屬於第3艦隊的卡爾文森號打擊群派往原由第7艦隊管轄的朝鮮半島附近海域，似乎想要凸顯遏阻北韓挑釁的決心，並暗藏著封鎖中國大陸的戰略意圖。

北韓領導人金正恩及高層官員曾表示，即將進行洲際彈道飛彈試射，時間最快可能在本月15日北韓第一代領導人金日成105歲冥誕，也就是北韓的「太陽節」時，因此，美國再度調派卡爾文森號打擊群駛往朝鮮半島，目的是向北韓發出強烈警告。1060409

(中央社)