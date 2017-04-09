馬航波音777飛機降落打滑 幸無傷亡

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馬來西亞航空公司昨晚發生小意外，一架波音777-800客機受到傾盆大雨干擾，導致在沙勞越詩巫機場降落時滑出跑道，所幸機上人員皆沒有受傷。

馬航在臉書發表聲明表示，昨晚10時17分MH2718班機從吉隆坡飛往詩巫時，由於當地天氣正下著傾盆大雨，導致飛機在詩巫機場降落時打滑，機上61名乘客及6名機組人員幸未受傷。

馬航已立即對這起事件展開調查，以查明飛機打滑原因。

由於這項事故，詩巫機場今日暫時關閉，並取消今日往返吉隆坡和詩巫之間的航班。1060409

(中央社)