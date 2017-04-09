航母打擊群駛向朝鮮半島 區域緊張升溫

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美國海軍今天表示，已派遣1支航空母艦打擊群駛向朝鮮半島，向北韓展示武力。此舉將升高區域緊張，尤其在美國飛彈襲敘利亞後，被外界解讀是在警告拒絕放棄核子野心的北韓。

法新社報導，這個包括尼米茲級（Nimitz）卡爾文森號航空母艦（USS Carl Vinson）在內的航母打擊群，原本預定駛往澳洲港口進行訪問，現在正由新加坡駛向西太平洋。

平壤當局致力發展掛載核子彈頭，可打擊美國本土的長程飛彈，到目前為止已進行5次核試，其中2次在去年進行。

專精的衛星影像分析顯示，北韓可能已作好充分準備進行第6次核子測試。美國情報官員警告，平壤可能在2年內發展出可以擊中美國本土的核子彈頭。

路透社報導，美國海軍第三艦隊今天深夜發布聲明表示，航母打擊群已經接獲指示往北航行，但未說明目的地。聲明進一步表示，這些軍艦將在西太平洋執行任務，取消原定訪問澳洲港口計畫。

美聯社報導，美國總統川普和南韓代理總統黃教安（Hwang Kyo-Ahn）今天通電話。白宮說，兩人同意在北韓和其他議題上，保持密切聯繫。1060409

(中央社)