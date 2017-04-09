李振昌本季初登板 飆速96英里
台灣投手李振昌在美國職棒小聯盟本季第1場出賽，中繼1.1局沒有失分，共面對4名打者，全部解決，其中2個三振，最快球速達96英里（154公里）。
李振昌自2009年旅美，2013年起連3季在大聯盟出賽，去年轉戰日本職棒，本季再度回到美國，效力科羅拉多洛磯隊小聯盟3A的艾布奎克同位素隊（Albuquerque Isotopes）。
同位素隊在主場12比5勝天使隊3A的鹽湖城蜜蜂。李振昌在6局上接替先發投手，當時球隊10比5領先，兩人出局、二壘有人，對手在這局已經攻下2分。
李振昌三振9棒威廉斯（Matt Williams），結束對手6局上攻勢。7局上面對1棒到3棒打者，三上三下，兩個滾地、1個三振。他今天共投1.1局，用22球有14個好球。1060409
(中央社)
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