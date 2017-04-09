提升受助戶生活品質 民團募清潔用品
基督教救助協會今天表示，食物銀行受助者不少是失能者，因此需要成人紙尿褲，而清潔用品能讓受助戶過較有品質的生活，但這些物資不易募集，盼外界伸出援手。
基督教救助協會自2011年推出1919食物銀行，第1年先在八八災區發放食物包，2012年擴展到全台，每兩個月透過各地1919服務中心的志工，將市價逾新台幣2500元的食物包親送到受助戶家中，截至今年3月止，已送出12萬5502份食物包，受助戶超過2萬6307戶次，今年將關心4500戶家庭，全年預計送出2萬7000份食物包。
基督教救助協會表示，根據1919食物銀行分析報告顯示，去年5040戶受助戶中，65歲以上受助人口占14.68%，其中更高達44.73%為失能者，而所有受助戶中，高達23.49%家中有身心障礙者，失能者與身心障礙者，是成人紙尿褲的最大需求族群，而嬰幼兒紙尿褲、奶粉需求大，也對不少受助戶造成負擔。
基督教救助協會秘書長夏忠堅指出，1919食物包的內容設計，以一般家庭日常基本必需品為主，包括米、麵、油、罐頭、清潔用品等，針對嬰幼兒、失能、臥床老人的特殊物資需求，屬於非常態募集品項，只能等待收到此類物資捐贈時，才會篩選出需要的案家，附加於食物包中送出，而目前最大的特殊品項需求是嬰幼兒與成人紙尿褲。
由於收入有限，弱勢家庭在使用日常清潔用品上常因陋就簡。夏忠堅表示，1919食物銀行是以尊重態度幫助受助戶，食物包中除了食物外，也都會提供清潔用品，但台灣民眾大多習慣食物類，較少捐贈清潔用品，幸好公益信託慶寶社會福利基金、艾多美等愛心團體捐贈清潔用品，讓受助戶在溫飽之餘，也能過有品質、有尊嚴的生活。1060409
(中央社)
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