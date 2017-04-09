幫女友出氣燒她前男友的車 法院判1年
李姓男子聽聞女友常被前男友小明（化名）騷擾，憤而拿汽油燒毀他的汽車；最高法院近日維持高等法院見解，判李男有期徒刑1年，全案定讞。
判決書指出，小禎（化名）與李男交往期間，時常向他訴說遭小明騷擾的事情，李因此對女友的前男友心生不滿。
李男在民國104年5月某日先騎機車去加油，再用汽油導管將汽油引流至準備好的寶特瓶內；李男見小明的車停放在路邊，便把汽油潑灑在引擎蓋上並以香菸點燃火苗，導致汽車燒毀。
小明看到愛車被破壞，向警方報警；員警根據監視器等畫面，將李男逮捕。李男在警詢、檢察官偵查過程及法院審理期間，均自白不諱。
一審桃園地方法院審理後認定，李男放火燒燬他人所有的自用小客車，致生公共危險，處有期徒刑1年。
李男不服提起上訴，並向法官求情供稱，自己是基於愛護女友的心情才幫忙出氣，不過，他願意與小明和解時，女友才告訴他這一切都是一個「局」；而且，家中還有兄姊必須照顧，若他入監服刑勢必造成家境困頓，盼法官依據相關規定給予減刑。
高院法官審酌相關事證，認為李男為了幫女友出氣而犯案，客觀上不足以引致同情，因此無法援用相關減刑規定，駁回上訴。1060409
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。