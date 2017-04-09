幫女友出氣燒她前男友的車 法院判1年

李姓男子聽聞女友常被前男友小明（化名）騷擾，憤而拿汽油燒毀他的汽車；最高法院近日維持高等法院見解，判李男有期徒刑1年，全案定讞。

判決書指出，小禎（化名）與李男交往期間，時常向他訴說遭小明騷擾的事情，李因此對女友的前男友心生不滿。

李男在民國104年5月某日先騎機車去加油，再用汽油導管將汽油引流至準備好的寶特瓶內；李男見小明的車停放在路邊，便把汽油潑灑在引擎蓋上並以香菸點燃火苗，導致汽車燒毀。

小明看到愛車被破壞，向警方報警；員警根據監視器等畫面，將李男逮捕。李男在警詢、檢察官偵查過程及法院審理期間，均自白不諱。

一審桃園地方法院審理後認定，李男放火燒燬他人所有的自用小客車，致生公共危險，處有期徒刑1年。

李男不服提起上訴，並向法官求情供稱，自己是基於愛護女友的心情才幫忙出氣，不過，他願意與小明和解時，女友才告訴他這一切都是一個「局」；而且，家中還有兄姊必須照顧，若他入監服刑勢必造成家境困頓，盼法官依據相關規定給予減刑。

高院法官審酌相關事證，認為李男為了幫女友出氣而犯案，客觀上不足以引致同情，因此無法援用相關減刑規定，駁回上訴。1060409

(中央社)