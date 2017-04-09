前北農總經理韓國瑜出席群英會活動

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由前立委鄭龍水等泛藍人士組成的群英會9日舉辦「年金改革：假改革、真鬥爭」演講會，受邀的前北農總經理韓國瑜（左）出席與會，並向群英會會長鄭龍水（右）握手致意。（劉宗龍攝）

由前立委鄭龍水等泛藍人士組成的群英會9日舉辦「年金改革：假改革、真鬥爭」演講會，受邀出席的前北農總經理韓國瑜（見圖）致詞。（劉宗龍攝）

由前立委鄭龍水等泛藍人士組成的群英會9日舉辦「年金改革：假改革、真鬥爭」演講會，受邀出席的前北農總經理韓國瑜（左）致詞。（劉宗龍攝）

由前立委鄭龍水等泛藍人士組成的群英會9日舉辦「年金改革：假改革、真鬥爭」演講會，受邀的前北農總經理韓國瑜（左）出席與會，並向群英會成員致意。（劉宗龍攝）

由前立委鄭龍水等泛藍人士組成的群英會9日舉辦「年金改革：假改革、真鬥爭」演講會，受邀的前北農總經理韓國瑜出席與會，並向群英會會長鄭龍水握手致意。

(中時)