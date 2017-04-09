疑操控不慎 鐵板料理店氣爆1傷

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新北市板橋區吳鳳路某鐵板料理店今（9日）上午11時許驚傳氣爆意外。37歲范姓店長點燃瓦斯時，疑操作不當，隨即爆炸起火燃燒，范男逃避不及，臉部、手部二度灼傷送醫，所幸意識清楚無生命危險，警消獲報到場迅速將火勢撲滅，詳細原因待進一步釐清。

(中時)