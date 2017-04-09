長榮班機逃生筏不慎彈出 57旅客更改航班

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長榮航空BR31昨天從紐約起飛回台北前，L5號門逃生筏因機務代理工程師操作不慎彈出，導致57名旅客需更改航班。

長榮航空表示，昨天一架777-300ER客機，班號BR31，執行紐約-台北BR31飛行任務前，機務代理公司的工程師於執行維修作業檢查時，不慎使L5號門逃生筏彈出，依安全規範該班機必需保留L5號門附近座位不能乘坐，致使有57名旅客需要更改航班。

長榮航空說，該班機原訂當地時間上午1時25分起飛，實際起飛時間為上午4時27分，共計延誤3小時2分鐘，實際搭乘旅客為265位。1060409

(中央社)