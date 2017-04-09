撂人圍毆 男子胸口反遭刺不治

邱男殺人後投案，9日遭警方移送。（楊明峰翻攝）

廖男夥同朋友尋仇，反遭殺死。（楊明峰翻攝）

事發地點血跡斑斑。（楊明峰翻攝）

圖為作案之凶刀。（楊明峰翻攝）

52歲邱姓男子8日中午在桃園市大溪區美山路住處喝酒，見到38歲廖姓男子連4名同夥持木棍上門理論，拿出家中的15公分尖刀，當場刺進廖男左胸，之後嚇得躲到朋友家。廖男遭刺1刀後，被同夥抬到30米外的巷口通報警消，沿途血跡斑斑，送醫後疑似失血過多不治。

警方獲報組成專案小組，請友人策動投案，邱嫌於下午2時50分許到案，辯稱酒後失控，酒測值為0.28毫克。警方調查，邱男與廖男等人平時打零工維生，工作上常有嫌隙，這次雙方分別酒後，碰面理論時爆發衝突釀禍，全案依殺人罪嫌9日移送偵辦。

(中時)