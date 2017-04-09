尋求連任黨魁 洪秀柱：洗刷恐龍政黨污名

尋求連任的國民黨主席洪秀柱今天說，希望再給她4年實現未來的改革工程，強調「領導者的人格比人脈重要，為年輕人開路比綁樁重要」；快速回應社會、洗刷「恐龍」政黨污名。

洪秀柱上午在青年軍的陪同下在台北孫運璿紀念館舉行參選記者會。選在孫運璿紀念館，洪秀柱說，意義非凡，也令人感觸良多。孫運璿簡樸平實，節儉度日，在任時絕不多取分毫，終其一生戮力從公，為國家和台灣這塊土地奉獻一生、鞠躬盡瘁，直到過世，都仍繼續關心著國家的發展。

洪秀柱說，她的團隊已著手記錄許多像孫運璿一樣，為國家貢獻一生前輩們的故事，製作成影片，並將設立國民黨的「黨產銀行」，讓一代又一代的國民黨人，能夠傳承這樣的精神；不是用任何金錢或利益，吸引年輕人加入政黨，而是讓這些無私奉獻的精神，感召更多願意無私奉獻的人加入。

洪秀柱說，如果國民黨不能往正確的道路前進，面對2018及2020大選，恐將再次感受到支持者的冷漠、年輕人的絕望與新世代的拋棄，她也強調這次黨主席選舉，領導者的人格比人脈重要、社會的信賴感比資歷重要、為年輕人開路比綁樁重要，無私奉獻比什麼都重要。

洪秀柱也表示，成功之路仍然遙遠，途中荊棘滿布、艱險萬分，無法在短短1年任期完成使命。她強調，未來4年才是國民黨能否翻轉頹勢、重新再起的決戰時刻，她請黨員同志再給4年，讓她實現國民黨的改革工程。

洪秀柱指出，將推出「EKMT4.0」的改造方案，將國民黨「全面民主化」、「電子平台化」、「擴大參與化」，讓黨員意志發揮自主與主導的力量，讓黨的體質徹底民主化；透過公共事務的參與發掘人才，未來從黨代表、地方主委到中央委員、中央常務委員，開放各種黨職直選，讓黨員能夠更直接的參與。

洪秀柱說，透過研發屬於中國國民黨的專屬APP平台，讓有意參選的黨員同志，都能透過這個平台發表意見，不僅能擴大黨員參與，更能弭平資源多寡的差距，讓更多優秀的人才被看見；此外，成立國家戰略4.0平台，吸納各界意見，為國家提出符合新時代需求的戰略綱領與行動方案，為重返執政做好準備。

洪秀柱指出，希望快速回應社會、洗刷「恐龍」政黨的污名，用活力創新取代保守的大老文化，組成以敢戰、能戰、願戰的年輕同志為主體的戰鬥團隊，展現國民黨的正能量與新戰力，讓國民黨成為一個有品牌且令人看得起的政黨。1060409

(中央社)