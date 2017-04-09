陸青年7成名下有房 全球第一
中國大陸7成的「80後」、「90後」名下有房，比例在全球中最高。外媒報導指出，多數中國父母為而女買房出錢出力，並視為對家庭未來的投資。
英國廣播公司（BBC）報導，英國匯豐銀行針對9個國家約9000名「千禧世代」調查他們擁有自己房子的情況。「千禧世代」指現年19到36歲的青年人，相當於中國大陸的「80後（1980年後生）」、「90後」。
調查結果顯示，中國大陸千禧世代有房比例最高，達70%，排在其後的國家為：墨西哥的46%、法國的41%、美國及馬來西亞的35%、加拿大的34%、英國的31%、澳洲的28%和阿拉伯聯合大公國的26%。
而在所有無房青年中，5年內要買房的比例以墨西哥和馬來西亞最高，達94%，大陸青年的比例也很高，達91％。法國的青年比例最低，只有69%有購房打算。
報導說，或許是出於歷史因素，法國人的價值觀不那麼重視擁有房子，租屋在社會上也完全能被接受，特別是在高房價的巴黎和里昂。
報導說，對全球青年來說，買房都不容易，特別是房價上漲的速度遠超過新資上漲。大陸青年能有7成擁房，關鍵是父母代為出錢付房貸，在男多女少的社會，這樣做可以幫助兒子娶到太太。「如果男方不能提供婚房，原本論及婚嫁的感情關係就會告吹。」
此外，許多中國人晚年會搬去和子女同住，所以以兒女的名義買房也是一種對家庭未來的投資。1060409
(中央社)
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