高雄財政局稽查 落實國本酒品下架

國本製酒業者疑涉標示不實案，高雄市財政局9日發布新聞，指7日已通知業者立即下架，為維護市民健康安全，派員到市面各販售酒品場所加強稽查。

財政局表示，與高雄地檢署、刑事局、高雄港警總隊於106年4月5日持搜索票，於國本製酒業者查獲金船威士忌、金頓威士忌、蘇丁堡威士忌、皇家金船威士忌、豪麥威士忌、101紅高粱、金龍鳳紅高粱及潘朵拉葡萄酒等多款酒品逾1萬多瓶，國本林姓負責人已於偵訊中坦承，上述酒品均是食用酒精調和製成，涉及標示不實。

財政局說，此案除涉嫌違反刑法詐欺取財、詐欺得利及商品品質虛偽標示等罪，由檢警偵辦中。另有關國本製酒生技股份有限公司以購入之酒精調合產製不符製程之酒品，依菸酒管理法第32條規定屬產製標示不實之酒品，依菸酒管理法第50條規定，處新臺幣3萬元以上50萬元以下罰鍰，並限期回收改正，改正前不得繼續販售。

如果不遵，將按次處罰，並沒入違規之菸酒。基於刑事優先原則，未來將待刑事判決確定後，依判決情形審認是否適用法律相關規定予以行政裁處。

(中時)