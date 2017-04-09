陳怡潔提修法 企業濫用替代役當血汗勞工要罰錢
內政部役政署日前開放部分高勞力低技術的企業申請僱用替代役男，讓外界質疑替代役男恐成為低薪血汗的廉價勞工。親民黨立委陳怡潔將提案修正《替代役實施條例》，規定僱用役男的企業，若違反服勤管理規定，使役男權益受損時，得處新台幣五萬元以上五十萬元以下罰鍰，希望藉由這個修法，保障替代役男的勞動權益，並嚇阻企業違法濫用替代役男。
陳怡潔表示，當初政府開放替代役男至產業界服役，主要是希望讓役男得在服役期間，也能利用其所學的專長技術，先至企業學習並為社會貢獻所學，而企業也能確保所僱用的替代役男能至少留任三年，不須擔心人員流動無法有效培養優秀中、高階幹部，但這項原本讓替代役男與企業能共創雙贏的政策，就在內政部開放部分高勞力低技術的企業申請替代役男後變了調。
陳怡潔指出，內政部106年公告可以僱用替代役男的企業中，赫見鍋貼業、保險業、連鎖便利商店等一般外界認為高勞力低技術的企業，且內政部開放的企業中，又有不少企業曾因違反勞基法，遭縣市政府公告在案，讓各界一片嘩然，擔心替代役男如果真的到這些企業服役，恐成為低薪血汗勞工。
陳怡潔表示，現行的《替代役實施條例》，又對替代役男的勞動權益保障不足，即便企業違反自己訂定的服勤管理規定，最多也只能取消他僱用替代役男的資格，根本沒有實質性的懲罰，一點嚇阻效用也沒有，因此才會讓各界一片罵聲。
(中時)
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