夜遊團探險空屋撞見男屍 警方查死因

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宜蘭警礁溪警察分局偵查隊今天表示，在頭城鎮空屋發現的男屍，約40歲，研判死亡1星期左右，死者衣容整齊，但身分不確定。下午會報請檢方相驗，並調查死因。

宜蘭警方表示，「鬼故事夜遊團」昨天晚上7時許抵達，半小時後，就在該廢墟房子2樓，大浴室的木桌上，發現遺體。

警方說，木桌上面鋪滿冥紙，屍體在上面，旁邊有保全制服、一個便當，上面插3根香，以及木炭。

警方說，初步判斷沒他殺嫌疑，現場也沒有打鬥痕跡。因為死者身分、死因待調查，將報請檢察官相驗。

「鬼故事夜遊團」昨天出團時，於宜蘭頭城鎮的新峰瀑布附近廢墟，發現一具遺體，團員嚇了一跳，當場報警處理。

警方說，到場發現現場沒有打鬥痕跡，遺體也無明顯外傷。

鬼故事夜遊團表示，此次出團在頭城新峰瀑布附近的廢棄水源地，昨天早上還去場勘，當時發現有很多兩層樓高的矮房子，沒發現有不對勁。

昨晚出團後，團員探險過程突然有團員大喊「有屍體，這裏有屍體！」眾人嚇一大跳，趕緊報警。

警方說，死者是男性，研判死亡已有1星期以上，現場沒有打鬥痕跡，男子身上也沒有明顯外傷。1060409

(中央社)