參選台南市長黨內初選 王定宇打陳唐山牌

王定宇宣布參選台南市長黨內初選，找來老縣長陳唐山站台，強調要將縣市資源分配公平化。（程炳璋攝）

王定宇（淡藍襯衫者）選擇在前台南縣長陳唐山（拿水瓶者）過去宣布參選的大灣福地「廣護宮」宣布參選台南市長黨內初選。（程炳璋攝）

立委王定宇（左）與前台南縣長陳唐山（右）並肩而坐，營造傳承意味。（程炳璋攝）

民進黨搶攻台南市長寶座再添一人，民進黨籍立委王定宇9日在永康區大灣廣護宮，由老台南縣長陳唐山陪同，宣布參加台南市長黨內初選，訴求將改善台南縣市合併後，資源分配不公的現象。

王定宇宣布參選後，民進黨內檯面上角逐台南市長的初選者增為6人，許多參選人最近開始以電話語音留言方式，爭取支持，競爭更加白熱化。王定宇自認起步慢，4天前才在選區之外掛上參選看板，一個月後將自做民調，看看排名變化。

招納陳唐山的幕僚團隊，選在陳唐山過去參選起點的大灣廣護宮宣布參選，連競選歌曲也用陳唐山最愛的同一首「回鄉的我」，王定宇主打陳唐山牌，要傳承老縣長的治理精神。

「來站台等於得罪其他參選人，但我必須選擇有點霸氣、堅持做對的事情的人」陳唐山出席王定宇的參選說明會，上台直言4、5位參選人都是好朋友，他寧可得罪朋友，不能得罪選民，強調市長人選要有國際觀，王定宇是有理想、勇氣與擔當的人選，選這種人才，未來後代才能變好。

王定宇認為台南人經過荷蘭、清朝、日據與國民政府的歷史年代，經歷衝突、分裂，也有和好做夥的時候。6年前，台南縣市再度合併，原台南縣尤其曾文溪以北的居民，卻有很大的失落感，感覺資源減少，逐漸被邊緣化。

王定宇過去一年從台南山線跑到海線，聽取在地民眾心聲，深感全市152里都有特色，台南市長賴清德在前兩任市長期間，已打下治水與財政改善基礎。他主張合併升格後第三屆台南市長，必須努力做基礎建設，並將資源公平化分配。

(中時)