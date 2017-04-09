開車仍躲不過惡煞 2男街頭遭砍傷

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2男共乘的汽車右前輪爆胎，車頭多處受損，疑似遭人追車。（譚宇哲翻攝）

新北市新莊區迴龍捷運站前，今天(9日)凌晨4時許驚傳2名男子遭砍，其中一人雙手、左腳中刀，另一人則背部遭砍長達15公分刀傷，所幸送醫後皆無生命危險。

警方表示，2男共乘一輛深色轎車，車輛右前輪爆胎，車頭多處受損，疑似遭追車後，再被攔下砍傷，警方已調閱監視器掌握特定嫌犯，正循線追緝中。

(中時)