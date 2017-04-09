李來希：年金改革搞出一堆假議題

全國公務人員協會理事長李來希今表示，政府因為人口政策出問題所以改年金，但卻搞出一堆假議題，年金改革是建立在不公不義的理念上。

李來希今天出席在三軍軍官俱樂部舉行的群英會，並以「年金改革—假改革，真鬥爭」為題，舉行演講會。李來希於會中指出，人口結構議題打到年金制度，現在年輕人不生小孩，是因為生不起、養不起，「今天把老人年金減半，小人就出得來嗎，這是命題錯誤」。

李來希批評，政府因為人口政策問題所以改年金，要改卻搞出一堆假議題，像是貧富不均、行業不平及世代不公。他說，用高階軍公教一個月6萬多的薪資來跟低階勞工22K對比，這叫「貧富不均」嗎？

李來希表示，今天軍公教不管賺多少錢，即便是最高所得15萬元，在台北還是買不起房子，軍公教在台北市沒有一個是有錢的，國家用公務員來跟勞動者對比，就是用窮人來鬥次窮人。

此外，士農工商的薪水從來就沒有一樣，「行業什麼時候平過」？不同行業本來就有不同薪水，這才是自由市場、多樣化社會。

李來希指出，台灣在以前2、3、4年級這個世代的人出生時什麼都沒有，但他們有怪、有抱怨上一代吃垮他們的未來嗎？如果年輕人肯努力，台灣的未來也是無限寬廣的，因此「世代不公也是假議題」。1060409

(中央社)