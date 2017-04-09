李來希：年金改革搞出一堆假議題
全國公務人員協會理事長李來希今表示，政府因為人口政策出問題所以改年金，但卻搞出一堆假議題，年金改革是建立在不公不義的理念上。
李來希今天出席在三軍軍官俱樂部舉行的群英會，並以「年金改革—假改革，真鬥爭」為題，舉行演講會。李來希於會中指出，人口結構議題打到年金制度，現在年輕人不生小孩，是因為生不起、養不起，「今天把老人年金減半，小人就出得來嗎，這是命題錯誤」。
李來希批評，政府因為人口政策問題所以改年金，要改卻搞出一堆假議題，像是貧富不均、行業不平及世代不公。他說，用高階軍公教一個月6萬多的薪資來跟低階勞工22K對比，這叫「貧富不均」嗎？
李來希表示，今天軍公教不管賺多少錢，即便是最高所得15萬元，在台北還是買不起房子，軍公教在台北市沒有一個是有錢的，國家用公務員來跟勞動者對比，就是用窮人來鬥次窮人。
此外，士農工商的薪水從來就沒有一樣，「行業什麼時候平過」？不同行業本來就有不同薪水，這才是自由市場、多樣化社會。
李來希指出，台灣在以前2、3、4年級這個世代的人出生時什麼都沒有，但他們有怪、有抱怨上一代吃垮他們的未來嗎？如果年輕人肯努力，台灣的未來也是無限寬廣的，因此「世代不公也是假議題」。1060409
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。