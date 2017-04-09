密碼寫在存摺上 老翁存款遭酒友盜領
台東縣鹿野鄉黃姓老翁將密碼寫在存摺上，酒友發現，偷走存摺與印章，將存款盜領一空，老翁提領敬老津貼時才發現。
獨居的黃姓老翁平日喜歡找朋友到家裡「喝兩杯」，3月底鍾姓酒友到老翁家裡喝酒，得知老翁將提款密碼寫在存摺上，於是將老翁灌醉，偷走存摺與印章。
鍾姓酒友偷走存摺後，直到4月5日才夥同朋友到郵局提款，將老翁存款簿內數萬元提領一空。
老翁7日前往郵局辦理補發存摺，順便要提領4月的敬老津貼時，郵局行員告訴他「戶頭裡沒錢了」，老翁嚇一跳，趕緊報警。
瑞源派出所副所長李龍賢和員警廖志宏調閱郵局監視器影像，循線逮捕鍾姓酒友。警方並提醒老翁，以後務必要將存摺與密碼分開保管，且交朋友也要篩選，以免同樣的狀況再次發生。1060409
(中央社)
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