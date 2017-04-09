龜山呂山財神廟捐助學金　擲出聖杯加碼1萬

呂山財神廟落成僅3個月，就捐出所有香油錢助學。（葉臻攝）

各校派出的代表誠心擲茭，就是希望能擲出聖杯獲得1萬元加碼。（葉臻攝）

落成僅3個月的桃園市龜山區呂山財神廟，今天藉由幫財神爺慶生，舉行第一屆呂山財神廟助學金捐贈儀式，呂山財神廟主委簡瑞金說，當時興建廟宇的目的之一就是助學，希望能用信眾捐贈的善款，幫助隔代教養、家庭弱勢的小朋友的學業經費。

簡瑞金說，這次廟方選定鄰近的龍壽、福源、迴龍、南美、會稽等5所小學，各校捐贈2萬元的獎助學金，不但把廟裡的香油錢全部捐出，各校還能派出一名代表，在財神爺面前擲茭，若是聖杯就能加碼一萬塊，他強調，廟方除了用勸募來的資源幫助弱勢學童，也希望能在香油錢增加後，幫助有需要的學生完成碩博士等進修學業。

(中時)