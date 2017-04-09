一例一休惹議 老謝轟林全：只懂喝酒 不懂底層民眾生活
「一例一休」新制上路後，引發各界反彈，不只民眾抱怨連連，南投縣長林明溱、彭淮南近日也對一例一休，投下不信任票。財信傳媒董事長謝金河批行政院院長林全，習慣喝紅酒、當大學教授、坐領千萬元獨董年薪，完全不懂底層民眾生活。
財信傳媒董事長謝金河在《財訊》專欄寫道，近日2位代表性人物反對一例一休，一位是南投縣長林明溱；另一位是擁有高聲望的央行總裁彭淮南，然而面對這些反對聲浪，林全仍抱持「好官我自為之」心態，稱漲價是必然，一例一休的不便是因過去太方便，謝金河痛批：「習慣喝紅酒、當大學教授、坐領千萬獨董年薪的林院長，不知底層民眾生活」。
接著，謝金河以馬前總統任內政策及陳菊高民調，解釋執政者「知民」的重要，謝金河說，在與吳敦義一次對談中，談及國民黨丟掉政權的原因，吳從油電雙漲、復徵證所稅談到健全財政補充方案，「馬認為這符合社會正義，但這與林全『漲價是必然』心態類似，對只求加班混口飯吃的人而言，聽了很不是滋味」。
謝金河說，陳菊之所以能贏得高雄市民的心，無非是因「懂得傾聽市民的聲音」，政黨盛衰取決於能否抓住人民的心，但蔡政府所端出的一例一休，至今負面評價一面倒，僅管有人當面批判，小英及行政院長仍極力捍衛，謝金河勸「小英要對林明溱、彭淮南對一例一休的質疑三思，，畢竟星星之火可以燎原，執政者志得意滿的時候，就是政權危機的開端」。
(中時電子報)
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