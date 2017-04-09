宮廷內鬥連川普都煩 白宮幕僚同意縮手

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白宮首席策士巴農（Steve Bannon）和川普女婿庫許納（Jared Kushner）面對面，兩人同意化解歧見，結束宮廷內鬥，避免轉移外界對美國總統川普施政的注意力。

路透社報導，這2名川普的左右手應白宮幕僚長蒲博思（Reince Priebus）的要求見面，蒲博思告訴兩人，雙方如有任何政策歧見，應該對內發表。

兩人在川普位於佛羅里達州棕櫚灘的馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假俱樂部會面，讓川普相對平順的一週劃下終點。

川普下令攻擊敘利亞空軍基地獲全球多地讚揚，並和中國大陸國家主席習近平進行「沒有凸槌」的峰會，最後在第一夫人梅蘭妮亞（Melania）一身喜氣洋洋大紅洋裝，象徵大陸五星旗的紅色下，畫下句點。

官員告訴路透社，蒲博思示意巴農和庫許納「停止宮廷內鬥」，專注在總統施政議題上。要求不具名的官員表示，雙方離開前同意現在是言歸於好，繼續前進的時刻。

川普多名前顧問表示，川普在長達數十年的地產大亨生涯中已經習於自己人內鬥的混亂情況，但連他都厭倦了巴農和庫許納間的內鬥。

其中1名前顧問說：「他對這種事容忍度還滿高的...但我猜想他也開始覺得有點煩。」

外界一直傳聞川普即將進行幕僚人事異動，白宮則予以否認。

白宮發言人華特斯（Lindsay Walters）表示，「隨著我們進一步推動總統施政議程，我們唯一會改變的就是華府運作方式。」1060409

(中央社)