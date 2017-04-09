警志忠抓到通緝犯志忠　派出所1周內巧抓2名志忠

中市第二警分局永興派出所警員曾「志忠」，抓到通緝犯「志忠」。（陳淑芬翻攝）

中市第二警分局永興派出所警員曾志忠與同事在3月29日抓到1名同名叫「志忠」的不能安全駕駛通緝犯。此後，曾志忠手氣大旺，一連2天都抓到通緝犯。更巧的是，派出所同仁在4月2日又抓到1名叫「志忠」的侵占案通緝犯，一周內連抓2名「志忠」通緝犯，連員警都大呼不可思議。

警員曾志忠在3月29日晚間跟等3名員警在北區的中正公園內盤查，曾姓員警發現1名男子跟自己同名，也叫「志忠」，用電腦一查竟是不能安全駕駛通緝犯，立即將該男子逮捕帶返所偵辦。

警員曾志忠抓到通緝犯志忠後，手氣大旺，連續2天都各抓到1名通緝犯。更令人驚訝的是，派出所同事在4月2日於北區健行路與五常街口盤查，也逮捕了1名也叫「志忠」的侵占案件通緝犯。

一連發生的巧合，讓派出所員警也大呼不可思議地說，派出所跟「志忠」真是有緣。

(中時)