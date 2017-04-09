蘆田愛菜長大了！入學制服美照曝光
日本天才童星蘆田愛菜從小就在演藝圈打轉，至今更是已經入行9年！不過先前就傳出她為了課業將會淡出銀光幕前，且她成功考進東京數一數二的慶應義塾中等部，近來她穿上制服出席開學典禮的照片曝光，讓不少網友說「真的長大了！」
蘆田愛菜過去在日本演藝圈表現驚為天人，不僅演出多部日劇、電影，還打入好萊塢電影《環太平洋》，但也太常露臉，她曾被網友票選為「最討厭童星。」可先前才傳出她將專注未來國、高中的求學生涯，因此會淡出銀光幕前。
而蘆田愛菜不僅工作表現佳，課業方面也很有成就，據悉她每日讀書12小時，終於成功考入日本名校慶應義塾中等部，她近日更穿上制服參加入學典禮，照片曝光後也被讚從小美到大。
(中時電子報)
關鍵字：蘆田愛菜
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