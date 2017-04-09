世界宗教博物館春祈會 世界唐卡大師作品經典再現
世界宗教博物館今（9日）連續第10年舉辦「春祈會」，靈鷲山住持心道法師邀請多位宗教領袖及市長朱立倫一起共同祈禱，心道法師指出，期盼藉由宗教的正面力量，一起為地球祈福；今年同時展出世界唐卡大師「龍達上師」50幅作品，供民眾參觀。
心道法師2008年有感全球政經局勢不明朗、人心浮動，歲邀集各宗教領袖齊聚，在一年開春透過祈禱、祝福、宣讀和平宣言等儀式，為台灣及世界祈福，活動持續至今。
心道法師表示，愛地球不只是環保，而是要維護多元共生、相依共存的全球體系，尤其宗教界對人類生命傳承有很大的責任與愛心，多一份正面主動積極，降低物質的貪著，就能防止地球陷入重重危機之中；宗派、宗教之間必然要連結，彼此尊重、包容、交流、融合，努力達到愛地球、愛和平的整體共識，地球得以永續，人類也才會永續。
朱立倫說，世界宗教博物館融合多宗教，不論信仰哪一種宗教，都可在此找到心靈的慰藉，參加這麼有意義的祈福活動，傳遞世界和平的理念，讓他有著滿滿的感動，祈願二十一世紀不再因為不同信仰而產生不同見解、衝突、歧視，或戰爭。
另外，今年特別展出大陸青海熱貢吾屯寺¬「龍達上師」50幅作品，主題分為「佛」、「觀音」、「財神」與「藏醫」，以慈「悲」、「智」慧為內涵，從畫作中可感受修行者與畫家的藝術風格，傳遞佛法的慈悲與智慧。
即日起至6月4日在宗博館6樓特展區展出，還安排熱貢唐卡藝術、藏區文化之旅、西藏回春瑜珈養身等專題演講與工作坊相關活動，歡迎民眾入館參觀。
(中時)
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