直播賣衣服 老商圈潮起來
百貨感謝祭如火如荼登場，為與百貨賣場拼人潮，天津路服飾商圈舉辦「2017花艷天津-春夏新裝發表會」，除為2018世界花博在台中預做熱身，商圈管委會也採臉書直播方式分享時裝秀時況，短短一小時吸引近8000的瀏覽數。
天津路服飾商圈日前舉辦「2017花艷天津-春夏新裝發表會」，今年首度提供線上直播，分享今年春夏最時尚的服裝訊息，更提供消費者線上下單採購的樂趣。商圈主委莊坤湖說，短短一小時吸引近八千的人次瀏覽，很多民眾也在線上一起撿便宜、拿好康。
今年春夏新裝發表會以「花艷天津」為主軸，特別設計「花艷系列、復古系列、都市系列」三大發表主題，由9位建國科大美容系學生以及專業模特兒，專業演繹45套春夏新裝穿搭，示範兼具時尚與實穿的天津衣著哲學。
屬於繽紛的「花艷系列」，將是今年天津商圈新裝發表的主秀，也是主辦單位為明年台中花博精心規劃的前哨站，一起迎接「2018年台中世界花卉博覽會」的到來。
「復古系列」則凸顯天津商圈與世界各大時裝趨勢零距離，消費者不需遠求，即可無時差跟上2017春夏各大時裝品牌最夯的復古懷舊元素；「都市系列」則將重點放在簡約都會風格，強調實穿、舒適又正式的上班族穿著，展現專業俐落形象。
(中時)
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