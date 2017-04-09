活屍穿壽衣躺棺 假日生活市集驚悚
台中一家生命禮儀業者今天到豐原一處生活市集，邀請百無禁忌的民眾大膽體驗「躺棺」，象徵升官發財，還有「穿壽衣」比賽，吸引不少膽大的年輕人體驗，挑戰生死禁忌。
臉書社群「我是豐原人」今天舉辦「2017豐原生活市集」，現場有多攤豐原民眾擺設的攤位，其中規劃一區「入棺」體驗區，由當地生命禮儀業者入駐，讓民眾體驗「生人入棺」，還有「穿壽衣」比賽，禁忌話題吸引不少人圍觀。
生命禮儀社負責人劉韋俊表示，從事殯葬業後，看過許多生理死別場面，深覺生命的脆弱及可貴。但他也認為，百無禁忌的人生才能帶來快來，體驗入棺也能體會珍惜生命、反思人生。
劉韋俊指出，棺材對許多人有負面印象，但習俗「棺」代表「官」，「材」為「財」，見了能改運，躺了更有升官發財之意，希望能顛覆傳統禁忌，更能有尊重生活的省思。
30歲陳姓男子鼓起勇氣上場挑戰，他穿完7層壽衣後，爬進棺材內，由禮儀社人員蓋上棺蓋，待在漆黑的棺木中8秒，陳男出棺後表示，「開棺那一刻，有重生感覺。」
另名20歲張姓科大生指出，日前歷經阿公去世，自己環島時又險些遭砂石車撞上，曾歷經生死關頭，蓋棺那一刻，他的心中有些慌張。1060409
(中央社)
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