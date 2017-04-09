轟敘後中心思想成形 川普外交就是變
美國總統川普（Donald Trump）發射飛彈轟炸敘利亞、震驚各界之後，不論是敵是友，都開始探尋川普此舉的真正意涵。
現在川普是人道掛帥的干涉主義者，願意在外國政府威脅到他們自己的公民時，展現軍事實力？曾警告別干預敘利亞的他，現在成了準備讓美國投入敘國衝突的三軍統帥？還是他跟俄羅斯眉來眼去幾個月之後，現在對莫斯科這個敘利亞最重要的老大哥突然變臉？
美聯社報導，川普會說，他只是表現得有彈性而已。彈性，就是他漸漸成形的外交政策準則，可以繼續演進，也留有因應不確定性的空間。
敘利亞4日發生化武攻擊，使川普不得不下令空襲敘國政府空軍基地。他5日表示：「我確實會變，我很有彈性，而我也很自豪擁有那種彈性。」
歐巴馬總統時代任職國家安全會議（National Security Council）的費爾斯坦（Mark Feierstein）表示，很難從川普的敘利亞行動一窺美國政策走向，因為川普「不會被一貫的意識型態或一套理念綁住」。
但對川普的支持者而言，在意識型態方面保持彈性，是上任時沒有實質外交經驗的總統必備的特質。這些支持者認為，這樣一來，川普就可以保有喘息空間，可以邊做邊學，接受更老練顧問群的建議。（譯者：中央社鄭詩韻）1060409
(中央社)
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