傳附中抗議學生遭帶走 北市警方否認

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師大附中今天舉辦70週年校慶活動，部分學生有較激烈抗議行為，校方報警處理，有學生稱警方把人帶去警局。台北市大安警分局說，沒有帶人回警局，僅陪同到生活輔導室交給教官。

媒體報導，有附中學生對學校不滿，今天早上趁著70週年校慶活動，切斷司令台電源，並拿白布條表達訴求，台北市警局大安分局接獲校方報案，隨即趕到現場。

警方表示，絕對沒有把學生帶回警局，而是陪同到生活輔導室交給學校教官處理，目前暫無收到學校要提告等動作。1060409

(中央社)