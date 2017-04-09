李振昌本季3A首出賽 1.1局狂飆2K

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李振昌重返大聯盟，本季從3A出發，初登板中繼1.1局無失分。(本報資料照)

今年再度轉戰大聯盟，加盟洛磯隊的李振昌，本季從3A出發，今面對天使隊3A，中繼出賽投1.1局，沒有被擊出任何安打，還狂飆2次三振，展現壓制力。

李振昌去年球季轉往日職發展加盟西武獅，結果適應不良，僅在1軍出賽18場，自責分率6.48，季末也遭到釋出。

此一面對天使3A球隊，在第6局接替先發投手上場，投1.1局完全壓制對手打線，最快球速來到96英哩(約155公里)面對4位打者，飆出2次三振。

(中時電子報)