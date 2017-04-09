蒂妲絲雲頓當導演 拍片向約翰伯格致敬
奧斯卡女星蒂妲絲雲頓（Tilda Swinton）改當導演，拍電影「約翰伯格四季肖像」，劇中主角英國藝評家約翰伯格和絲雲頓相差34歲，但兩人同樣生於倫敦，生日同一天，是20多年的好友。
蒂妲絲雲頓在大銀幕上以多變演技聞名，在新片「約翰伯格四季肖像」則難得親執導筒，為思想巨擘約翰伯格（John Berger）拍攝電影。約翰伯格今年初過世。
約翰伯格被公認為英國史上最偉大的藝評家之一，其中一本著作「觀看的方式」至今仍影響許多藝術工作者，影視相關科系更將這本書列為必修教材。
蒂妲絲雲頓與電影主角約翰伯格相差34歲，但兩人卻是相交20多年的超級好朋友，絲雲頓早年挑大梁演出的電影「Play Me Something」，劇本就是由約翰伯格執筆。
蒂妲絲雲頓親自下海當導演，為老友約翰伯格拍攝電影「約翰伯格四季肖像」，兩人之所以為好友，因為他們都在父輩經歷過世界大戰的軍人世家長大、同樣生於倫敦、生日也在同一天，絲雲頓妙喻這段友情像相差34年出生的雙胞胎，約翰伯格則浪漫地說，「我們前世曾經一起做過什麼事，並相約在這一世相見」。
蒂妲絲雲頓表示，「約翰伯格四季肖像」是一部很適合了解約翰伯格的入門介紹。可惜的是，約翰伯格在今年初與世長辭，也讓該片成為他在大銀幕的絕響。
約翰伯格在電影「約翰伯格四季肖像」不僅談到藝術與政治，維持一貫的一針見血，也信手拈來生命與家庭的意義，讓觀眾看到約翰伯格在書本之外的樣貌。電影4月21日在台上映。1060409
(中央社)
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