一例一休農民憂繳穀 農糧署：不影響
「一例一休」政策，農民擔心會影響稻米收割後的繳穀作業。農糧署強調，不會讓「一例一休」影響農民繳穀。
農委會農糧署東區分署表示，一例一休政策，農糧署積極因應處理，除協助糧食業者與勞動部溝通協調，並將於收穫期間協助農友順利繳穀，以兼顧農民繳穀及糧食業者權益。
農糧署表示，正常天候下如當地糧商休息，將協調當地農會受理繳穀作業，或輔導農民至鄰近其他糧食業者處繳穀；倘遇連續降雨及颱風來臨時，將督導糧食業者及農會採輪班方式照常收穀以服務農民，請農友們放心。
另外，也將透過各種社群管道傳達農友及各界瞭解，政府不會讓一例一休影響農民繳穀權益。
農糧署表示，收穫後溼稻穀倘未能及時妥善烘乾處理，數小時即會品質劣變及酸敗，且因烘乾技術專業性，不易尋得替代輪班人員，為避免一例一休及工時限制致影響農友繳穀權益，已協助糧食業者向勞動部溝通說明產業特殊性。
同時於3月中旬，函請勞動部考量將稻作收穫期間之經收烘乾業者納入勞動基準法第84條之1適用對象，以排除一例一休及工時限制，兼顧農友及糧食業者權益。
農糧署提醒農民，為提高稻穀品質及收益，請農友避免青割及搶割，另清晨或深夜露水重，稻穀含水量較高，折榖率較低，收益較差，且拉長工時增加成本，影響烘乾量能及時效。呼籲請農友及收穫業者適時收穫，不僅品質、收益較佳，糧食業者及烘乾機械亦可適度休息，減輕一例一休政策工時限制之影響。1060409
(中央社)
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