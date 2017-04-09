陳冠希扮蠟像嚇遊客 竟遭粉絲強吻

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港媒今天報導，香港藝人陳冠希一組舊照最近曝光，當時他扮成蠟像試圖嚇遊客，不料卻遭一名女子強吻，讓他急忙退後閃避。

鳳凰網報導，這組陳冠希早年舊照最近曝光。照片中，陳冠希假裝自己是蠟像，在一處展覽場所試圖嚇嚇周遭的遊客。

許多遊客不停地來和「蠟像」合影，陳冠希則突然說話或者動一動身體嚇唬遊客，許多人被這個突然動了的「蠟像」嚇一跳。

但其中有一名女子反應令人吃驚，她被陳冠希嚇一跳後，呆滯一秒立刻驚醒過來，「強吻」了陳冠希。陳冠希則被女子突來的一吻嚇得踉蹌後退。1060409

(中央社)