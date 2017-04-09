陸客冰島堆石頭寫「中國」 引來各國遊客撻伐
出國旅遊蔚為興盛，但若破壞觀光景點恐讓當地人相當頭痛。近日有冰島當地媒體報導指出，大陸觀光客到冰島遊玩時，在自然景點以石頭排成「中國」兩字，引來當地民眾以及多國遊客撻伐。
冰島媒體《DV》以「故意破壞在斯奈山半島，把照片上的中國政府」為題，報導冰島西部斯奈山半島一處被譽為「攝影師天堂」的自然景觀，近日被大陸遊客以石頭排出同心圓以及「中國」兩字。
這件破壞自然景觀的事件被冰島媒體揭露後，引來當地民眾以及其他國家遊客撻伐。有名比利時遊客表示對於不負責任的遊客感到生氣；也有德國的遊客直呼應該要將照片發給大陸政府，並請他們調查這批遊客在哪裡，「如果找到這些遊客，他們可以直接列為黑名單！」
據報導指出，斯奈山半島為觀光熱門景點，受到許多遊客喜愛，從未發生過任何破壞當地自然景觀事件，因此這起陸客破壞自然景觀事件格外引發關注。
斯奈山半島位於冰島西部，北臨布雷扎灣和華姆斯峽灣，南瀕法赫薩灣，長約90公里。斯奈山半島景色壯麗，常被稱為冰島的縮影，著名的斯奈菲爾火山及其冰川位於半島西端。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。