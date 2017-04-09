陸客冰島堆石頭寫「中國」 引來各國遊客撻伐

近日有大陸觀光客到冰島遊玩，在自然景點以石頭排成「中國」兩岸，引來當地媒體撻伐。(擷取自《DV》)

出國旅遊蔚為興盛，但若破壞觀光景點恐讓當地人相當頭痛。近日有冰島當地媒體報導指出，大陸觀光客到冰島遊玩時，在自然景點以石頭排成「中國」兩字，引來當地民眾以及多國遊客撻伐。

冰島媒體《DV》以「故意破壞在斯奈山半島，把照片上的中國政府」為題，報導冰島西部斯奈山半島一處被譽為「攝影師天堂」的自然景觀，近日被大陸遊客以石頭排出同心圓以及「中國」兩字。

這件破壞自然景觀的事件被冰島媒體揭露後，引來當地民眾以及其他國家遊客撻伐。有名比利時遊客表示對於不負責任的遊客感到生氣；也有德國的遊客直呼應該要將照片發給大陸政府，並請他們調查這批遊客在哪裡，「如果找到這些遊客，他們可以直接列為黑名單！」

據報導指出，斯奈山半島為觀光熱門景點，受到許多遊客喜愛，從未發生過任何破壞當地自然景觀事件，因此這起陸客破壞自然景觀事件格外引發關注。

斯奈山半島位於冰島西部，北臨布雷扎灣和華姆斯峽灣，南瀕法赫薩灣，長約90公里。斯奈山半島景色壯麗，常被稱為冰島的縮影，著名的斯奈菲爾火山及其冰川位於半島西端。

(中時電子報)