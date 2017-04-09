毛骨悚然！基隆同間飯店一周連兩起燒炭尋短

42歲陳姓男子昨天晚間獨自入住基隆市區某飯店後，直至今天中午被房務員發現倒臥浴室，一旁留有燒炭器具，立即通報警消救援，但消防趕抵時已明顯死亡，由於現場並沒有打鬥痕跡，也未發現遺書，目前仍在檢警調查釐清死因。

警方指出，陳男昨天午後入住飯店內，接著了燒炭工具返回，直到今天已過退房時間遲遲未見蹤影，房務員敲門通知無人理會，開門入內才見陳倒臥浴室，並在周遭發現燒炭器具，立即通報警消處理。

附近居民也透露，上周末同間飯店也才傳出房客燒炭，一名劉姓高雄遊覽車司機因為工作不穩定，選擇在飯店燒炭自殺身亡，事隔不到一個禮拜又傳出憾事，令人毛骨悚然。

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(中時)