盧曉晴一桿進洞抓老鷹 逆轉奪本季首冠

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台灣高球女將盧曉晴在日巡賽艾莉斯女子公開賽，最後一回合逆轉勝，飆一桿進洞、抓老鷹，以3輪總和205桿、低於標準桿11桿的成績，拿下本賽季的首冠。

盧曉晴首輪7鳥、3柏忌的68桿（-4）並列第3；第2回合抓4鳥、吞1柏忌，打出69桿（-3）。兩輪合計低於標準桿7桿的137桿成績，排名並列第2，落後領先者4桿。

盧曉晴今天在第3洞有驚奇演出，一桿進洞抓下老鷹，之後又連2洞抓鳥，一口氣追回落後的桿數，單日1鷹、4鳥、2柏忌共68桿（-4），總成績低於標準桿11桿的205桿竄上首位。

原本4桿領先的申智愛，前2回合無柏忌，今天前9洞吞3次柏忌，讓出領先位置，以低於標準桿8桿的成績，與另一名南韓女將金荷娜並列第2名。

盧曉晴去年日巡賽共拿下3場冠軍，繼去年11月在大王製紙高球賽奪冠後，本季首勝開張，這也是她日巡賽生涯的第13冠。1060409

(中央社)